Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условия для вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом он заявил в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, что страна «будет и должна быть в НАТО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии