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Абдулкадыров сравнил Ливая и Кордобу: «Они примерно одинаковы, сильные нападающие. Гарсия побыстрее, более шустрый форвард, Джон просто чуть выше»

Абдулкадыров сравнил Ливая и Кордобу: «Они примерно одинаковы, сильные нападающие. Гарсия побыстрее, более шустрый форвард, Джон просто чуть выше»

– В чем отличие «Краснодара» от «Спартака»? С кем было сложнее? – В принципе, похоже. Нападающие против меня были сильные.

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