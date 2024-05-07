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30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд

Парижане вылетели из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. В сегодняшнем матче в Париже команда тренера Луиса Энрике нанесла 30 ударов (сайт УЕФА дает 31 – Sports).

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