Первым делом самолеты: как правильно выбрать рейс при дальних перелетах

Пока не закончилось лето, самое время прикупить билеты на море и отдохнуть всей семьей. Однако, многих россиян отпугивают длительные авиаперелеты или цены на билеты, из-за чего некоторые могут даже отказаться от долгожданного отпуска.
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