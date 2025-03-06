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Лукашенко: Путин мог не начинать СВО

Лукашенко: Путин мог не начинать СВО

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин начал СВО в 2022 году не из-за расширения НАТО на восток, а из-за угроз, которые исходили с территории Украины в адрес России.

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Комментарии
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ВК
Виктор Кузеняткин
Да уж что есть то есть у батьки .
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Продаст и предаст в любой момент...
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12 час.
лл
лина любимцева
Путин правильно сделал, что начал СВО. Полностью его поддерживаю в этом.
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10 час.
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