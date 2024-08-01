В Туле продолжается реализация региональных и национальных проектов

Тула в 2024 году принимает участие в четырех национальных и девяти региональных проектах в разных сферах, среди которых ЖКХ, благоустройство, строительство социальных и спортивных объектов, а также транспортная и дорожная инфраструктура.
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