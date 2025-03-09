Дилеры в полном пролёте, счетоводы путаются в показателях Иван Рыбин Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Российский авторынок начал входить в крутое пике, продажи транспортных средств стремительно сокращаются.
Кладбище новых машин. Куда катится «АвтоВАЗ»?
Комментарии
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Александр Конкин
Автоваз "покатился" еще при Союзе, просто других машин не было! А сейчас его добивает Центробанк и Правительство. Давно пора принять метод Китая и безбожно копировать ВСЕ подряд! Но под это Набиуллина денег не даст и перепуганное, не профессиональное, безграмотное правительство не позволит!
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