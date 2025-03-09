БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кладбище новых машин. Куда катится «АвтоВАЗ»?

Кладбище новых машин. Куда катится «АвтоВАЗ»?

Дилеры в полном пролёте, счетоводы путаются в показателях Иван Рыбин Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Российский авторынок начал входить в крутое пике, продажи транспортных средств стремительно сокращаются.

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Комментарии
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Александр Конкин
Автоваз &quot;покатился&quot; еще при Союзе, просто других машин не было! А сейчас его добивает Центробанк и Правительство. Давно пора принять метод Китая и безбожно копировать ВСЕ подряд! Но под это Набиуллина денег не даст и перепуганное, не профессиональное, безграмотное  правительство не позволит!
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