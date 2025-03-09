Кладбище новых машин. Куда катится «АвтоВАЗ»?

Александр Конкин

Автоваз "покатился" еще при Союзе, просто других машин не было! А сейчас его добивает Центробанк и Правительство. Давно пора принять метод Китая и безбожно копировать ВСЕ подряд! Но под это Набиуллина денег не даст и перепуганное, не профессиональное, безграмотное правительство не позволит!