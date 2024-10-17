Пенсии в России поднимутся: Татьяна Голикова раскрыла новые размеры выплат для пенсионеров Юлия ЧелкановаСогласно последним заявлениям Татьяны Голиковой, вице-премьера Российской Федерации, пенсионные выплаты для граждан страны претерпят значительные изменения.
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