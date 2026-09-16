На Берёзовой аллее в Останкинском районе высадили новые деревья

Вдоль дороги у дома 17, корпус 2 на Берёзовой аллее коммунальные службы высадили молодые саженцы. Совсем скоро здесь вновь зашумит зелёная листва, а аллея станет ещё одним уютным уголком района.
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