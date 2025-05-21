Трамп чуть ли не идеальный глава торгового государства.Торгового, не военного, даже не военно-торгового.
Трамп живет в логике торгового государства, геополитика его не так интересует
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Нам уже 30 лет внушают, что человек человеку волк. Мы уже стали забывать, что может быть иначе... У нас уже дети воспринимаются не как помошники в семье, а как конкуренты за семейные ресурсы.
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
отделить бы мух от котлет, - самопиар Трампа от мыслей Карла фон Клаузевица: «война есть продолжение политики иными средствами» и «политика — это концентрированное выражение экономики».
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10 час.
Эльвира Величутина
Это точно. Главное "хорошая сделка". Остальное чепуха🤣 Торгаш, он и есть торгаш
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6 час.
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