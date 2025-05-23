Редкое золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружено в Иерусалиме, пишет Live Science. Археологи в ходе раскопок в древнем городе Афек, расположенном на побережье Средиземного моря в центральной части Израиля, обнаружили хорошо сохранившееся золотое кольцо возрастом около 2300 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии