Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему схема «3×15» опасна после 60: переосмысливаем силовые тренировки для активного долголетия

Когда я вспоминаю тот случай, меня до сих пор пробирает дрожь. В мой кабинет вошёл подтянутый мужчина, которому на вид можно было дать не больше пятидесяти пяти, хотя на самом деле ему было шестьдесят четыре.

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