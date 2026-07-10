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Царьград

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В Сочи депутат Тепляков вручил награды трем врачам

В Сочи депутат Тепляков вручил награды трем врачам

В Сочи состоялось награждение врачей знаками отличия Законодательного Собрания Краснодарского края. Депутат кубанского парламента, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков вручил медицинским работникам благодарственные письма.

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