Житель Красноярского края получил срок за призывы к подрыву Крымского моста

Жителя Канска в Красноярском крае приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Мужчина размещал в соцсетях призывы к подрыву Крымского моста и насилию над россиянами, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.