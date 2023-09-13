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Житель Красноярского края получил срок за призывы к подрыву Крымского моста

Житель Красноярского края получил срок за призывы к подрыву Крымского моста

Жителя Канска в Красноярском крае приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Мужчина размещал в соцсетях призывы к подрыву Крымского моста и насилию над россиянами, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

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