В СПЧ предложили лишить мигрантов бесплатной медицины, а их детей – бюджетных мест в школах и детсадах Портрет идеального мигранта нарисовал глава СПЧ Валерий Фадеев.
Назван способ избавить Россию от нелегалов: платным станет всё
Комментарии
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М
ММ
Петр1 дубинкой бил. Депутатам эффективнее было бы. Выбить дурь из ГосДуры!
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57 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Предатели! Кругом, бл@дь, одни предатели!...
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53 мин.
Е Ва
пчелы против меда)) а то они не платят, только не в бюджет, а в карман, или директор калининградской школы просто так говорит русским!!! в русской школе!!! учить язык или менять школу? а потом потоки льются к карманы лоббистов госдуры((
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42 мин.
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