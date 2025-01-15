Трусова и Туктамышева будут поддерживать команды на чемпионате России по прыжкам

Турнир пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге. «Во время чемпионата России по прыжкам для вас будут работать Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Максим Траньков, Александр Гришин.
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