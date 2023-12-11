В Холмогорском округе в аварии на трассе М8 погиб мужчина

Сообщение о ДТП на 1110 километре федеральной автодороги поступило в экстренные службы вчера около 20:30В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в районе деревни Ракула водитель грузовика Renault допустил столкновение с другим грузовым автомобилем - Freightliner.
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