В Холмогорском округе в аварии на трассе М8 погиб мужчина

Сообщение о ДТП на 1110 километре федеральной автодороги поступило в экстренные службы вчера около 20:30В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в районе деревни Ракула водитель грузовика Renault допустил столкновение с другим грузовым автомобилем - Freightliner.