Медведев и Марожан, Рублев и Хачанов заявились на парный турнир в Монреале

Даниил Медведев планирует выступить на парном «Мастерсе» в Монреале вместе с Фабианом Марожаном . Также заявились: Андрей Рублев и Карен Хачанов ; Бен Шелтон и Алехандро Давидович-Фокина ; Александр Зверев и Марсело Мело ; Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро ; Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди ; Флавио Коболли и Игнасио Бусе ; Каспер Рууд и Андре Горанссон .