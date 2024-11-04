Эксперт рассказал, какие продукты помогу согреться осенью

От некоторых нужно отказаться Продукты, богатые белками, жирами и углеводами, такие как картофель батат, хумус, бобовые и бананы, могут помочь согреться и укрепить иммунитет в холодное время года, рассказал РИА Новости бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Халит Тайрекбяров.