Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС уволили

Ассамблея стран Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах.
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