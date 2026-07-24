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Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС уволили

Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС уволили

Ассамблея стран Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах.

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