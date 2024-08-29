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Авторы GreedFall II против руководства, презентация Call of Duty: BO6, Metal Gear Solid 4 на ПК…

Авторы GreedFall II против руководства, презентация Call of Duty: BO6, Metal Gear Solid 4 на ПК…

Подробности смены руководства Bungie, Activision с помпой провела большую презентацию CODNext, сотрудники Spiders объявили забастовку, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots может получить перевыпуск, издательство Kepler Interactive и разработчики из Sandfall Interactive подготовили небольшую демонстрацию геймплея Clair Obscur: Expedition 33.

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