Фермеры обратились к правительству со срочной просьбой

Ассоциация Forța Fermierilor просит правительство срочно ввести стабильный и устойчивый механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур, аналогичный тому, которые созданы в Румынии и Болгарии, отмечает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии