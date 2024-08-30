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Петербургский дневник

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В Петербурге 21 сентября состоится пробег «Женская восьмерка»

В Петербурге 21 сентября состоится пробег «Женская восьмерка»

Также будет масс-старт для любителей скандинавской ходьбы Ежегодный массовый открытый легкоатлетический пробег «Женская восьмёрка» пройдёт в девятый раз – он стартует 21 сентября в 12:00 в Полюстровском парке, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

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