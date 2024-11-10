Как Штатам жить без Перми?

«У нас больше жидкого золота (нефти и газа), чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России!» ― заявил будущий президент США Дональд Трамп сразу после объявления его победы на прошедших выборах.
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