"Что с лицом?" Всё нормально? Харьковская область превращается в гигантскую западню

В последнее время ситуация на фронте развивается без громких успехов и стремительных прорывов. Русская армия "дожёвывает" сопротивление ВСУ на целом ряде направлений, один за другим отваливаются важные опорные пункты и проминаются рубежи обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии