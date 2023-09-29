Каждый четвертый южноуралец ни за что не сядет в общественный транспорт

Четверть жителей Челябинской области не видят себя в общественном транспорте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство южноуральцев считают, что общественному транспорту региона не хватает четкого расписания.
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