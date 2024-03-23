Театр абсурда
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Театр абсурда

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Индия отказывается от российской нефти. Да, опять

Индия отказывается от российской нефти. Да, опять

Reuters в очередной раз пишет как Индия отказывается от российской нефти из-за западных санкций. В этот раз идёт речь об отказе поставок нефти танкерами «Совкомфлота».

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Комментарии
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Александр Почекунин
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13 час.
лина любимцева
А нам какая выгода от Индии? Только и того, что нефть им продать? И все?... С них же, как с козлов молока - не дождаться!! Или бананы взамен нефти?
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11 час.
лл
лина любимцева
Майданы &quot;в защиту Индии&quot;? Ну вы даете...
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11 час.

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