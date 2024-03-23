Reuters в очередной раз пишет как Индия отказывается от российской нефти из-за западных санкций. В этот раз идёт речь об отказе поставок нефти танкерами «Совкомфлота».
Индия отказывается от российской нефти. Да, опять
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
13 час.
лина любимцева
А нам какая выгода от Индии? Только и того, что нефть им продать? И все?... С них же, как с козлов молока - не дождаться!! Или бананы взамен нефти?
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
Майданы "в защиту Индии"? Ну вы даете...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии