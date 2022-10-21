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Sohu: ОТРК «Искандер» ВС РФ двумя выстрелами может нейтрализовать военные объекты США

Sohu: ОТРК «Искандер» ВС РФ двумя выстрелами может нейтрализовать военные объекты США

По мнению китайских аналитиков из Sohu, Вашингтону и НАТО, которые пытаются смотреть на Россию свысока, следует умерить свой энтузиазм и помнить, что в распоряжении российских вооруженных сил имеются тактические ракетные комплексы “Искандер”.

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