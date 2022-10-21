Sohu: ОТРК «Искандер» ВС РФ двумя выстрелами может нейтрализовать военные объекты США

По мнению китайских аналитиков из Sohu, Вашингтону и НАТО, которые пытаются смотреть на Россию свысока, следует умерить свой энтузиазм и помнить, что в распоряжении российских вооруженных сил имеются тактические ракетные комплексы “Искандер”.