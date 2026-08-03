Почти в 20% случаев банки не объясняют клиентам причины блокировки операций

В 17,4% случаев банки не объясняют клиентам причины блокировки операций, ссылаясь на свое право не раскрывать такую информацию в соответствии со статьей 4 ФЗ-115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).