Пентагон обсудил с Израилем подготовку «к этапу стабилизации» в секторе Газа

Министерство обороны США в четверг, 28 декабря, сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом обсудили военную кампанию Израиля в Газе, а также подготовку к этапу стабилизации, который последует «за крупными боевыми операциями», – сообщают СМИ.