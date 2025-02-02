Для чего нужно пить стакан молока каждый день — названа очень важная причина

Некоторые люди ненавидят молоко, и этот продукт никогда не встречается в их холодильнике. О вкусах не спорят, но факт остается фактом — коровье молоко является богатым источником полезных веществ, необходимых для нашего организма.
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