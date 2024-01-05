Как вернуть фигуру после родов: пластический хирург назвал три самые проблемные области

Набор лишнего веса, избыток кожи в области живота, растяжки на бедрах и около пупка, провисание груди из-за резкого увеличения ее объема — это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются молодые мамы, недавно родившие ребенка.
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