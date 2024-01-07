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Петржела об РПЛ: «Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Спартак» – 5-м, как всегда»

Петржела об РПЛ: «Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Спартак» – 5-м, как всегда»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. «Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Динамо» – третьим.

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