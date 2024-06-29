Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем молодежи

Политики пожелали молодым счастья, оптимизма и успехов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального заксобрания Александр Романенко поздравили местных жителей с Днем молодежи, сообщили в администрации региона.
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