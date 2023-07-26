Военное обозрение

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ВСУ предпринимают очередную попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте

ВСУ предпринимают очередную попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте

После некоторого затишья ВСУ вновь предпринимают попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте в рамках широко разрекламированного, но, мягко говоря, идущего не по плану контрнаступления.

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