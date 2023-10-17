Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море возле Мурманска

В Баренцевом море грузовой корабль «Александр Гусев» сел на мель. Соответствующую информацию во вторник, 17 октября, опубликовало агентство ТАСС, сославшись на Мурманский морской спасательно-координационный центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии