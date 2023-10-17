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Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море возле Мурманска

Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море возле Мурманска

В Баренцевом море грузовой корабль «Александр Гусев» сел на мель. Соответствующую информацию во вторник, 17 октября, опубликовало агентство ТАСС, сославшись на Мурманский морской  спасательно-координационный центр.

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