Салливан: США быстро исчерпают запасы оружия при полномасштабной войне с Китаем

Запасы американского оружия в случае прямого конфликта с Китаем окажутся истощены очень быстро. С таким заявлением советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в аналитическом Центре стратегических и международных исследований.
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