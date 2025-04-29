Бойцы ЧВК смогут получать две пенсии – предложение Минтруда

Минтруд РФ подготовил законопроект, позволяющий гражданам РФ, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, право на одновременное получение пенсии по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости (по выслуге лет).
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