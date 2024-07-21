Мишустин проверил строящийся терминал в аэропорту Магадана

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил строительство нового аэровокзального комплекса Магадана. Отдельно он отметил механизм государственно-частного партнерства, который использовался при реализации проекта, сообщила пресс-служба кабмина.
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