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Биография Ивана Грозного. Чем запомнился первый русский царь?

Биография Ивана Грозного. Чем запомнился первый русский царь?

Иван IV Васильевич, больше известный как Иван Грозный — великий князь московский и всея Руси, первый русский царь, один из самых известных и противоречивых персонажей отечественной истории, который принес нашей стране много пользы и немало вреда.

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