Биография Ивана Грозного. Чем запомнился первый русский царь?

Иван IV Васильевич, больше известный как Иван Грозный — великий князь московский и всея Руси, первый русский царь, один из самых известных и противоречивых персонажей отечественной истории, который принес нашей стране много пользы и немало вреда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии