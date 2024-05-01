Специалисты Тульского спасательного центра МЧС России за год ликвидировали более 300 происшествий и аварий

1 мая Тульскому спасательному центру исполняется 59 лет. В 1965 году был сформирован 451 отдельный механизированный полк гражданской обороны.
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