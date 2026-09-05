Экс-министр связи сбежал из России за два часа до ареста. Кто слил данные?

Экс-министр связи Николай Никифоров сбежал из России за два часа до предполагаемого ареста. Кто слил данные? По информации прессы, бывший чиновник успел улететь в Абу-Даби на частном джете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТП Военкор Стешин пр...
- Жительница Екатер...
- Кто тащит предате...
И.Т. Тут хватуллин -Туда убегуллин. До боли знакомая песня.