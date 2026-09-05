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Царьград

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Экс-министр связи сбежал из России за два часа до ареста. Кто слил данные?

Экс-министр связи сбежал из России за два часа до ареста. Кто слил данные?

Экс-министр связи Николай Никифоров сбежал из России за два часа до предполагаемого ареста. Кто слил данные? По информации прессы, бывший чиновник успел улететь в Абу-Даби на частном джете.

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