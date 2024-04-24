- Малларны коткарганда кулыгыз утта нык пешкән, дип язганнар иде. Хакмы бу? - Әйе, шулай. Терсәкләремдә – сулы шешләр бихисап.
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- Малларны коткарганда кулыгыз утта нык пешкән, дип язганнар иде. Хакмы бу? - Әйе, шулай. Терсәкләремдә – сулы шешләр бихисап.