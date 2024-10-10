Перечислены самые безотказные и проблемные марки автомобилей

Надежность всегда является одним из решающих факторов при выборе того или иного автомобиля. Помимо эстетических аспектов и технологического оснащения, а также производительности автовладельцев волнует уровень их безотказности.
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