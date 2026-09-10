ФНС резко увеличила доначисления крупному бизнесу в 2026 году

Налоговые проверки резко подорожали для крупного бизнеса. За первое полугодие 2026 года ФНС провела 60 выездных проверок крупнейших плательщиков, что вдвое больше, чем годом ранее, пишут «Известия».
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