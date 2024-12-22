Велокросс встреча 2024-й год заключительным стартом в Майкопе

Заключительный, четвёртый этап «Ипподрома» «Международной серии ФВСР по велокроссу» и Всероссийских соревнований в Майкопе успешно завершается сегодня, победами Тимофеи Ивановой у мужчин и Владиславы Шурпачи у юношей! В эти соревновательные два дня нам повезло с погодой, спасибо всем спортсменам за отличную скорость, накал борьбы, болельщикам за атмосферу и настроение! И как сказал Николай Васильевич Крутилин:.