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What Is Television's 'Friday Night Death Slot,' And Does It Still Exist?

What Is Television's 'Friday Night Death Slot,' And Does It Still Exist?

The concept of the "Friday night death slot" has haunted the television industry for decades, but is it still a thing today in the streaming era?The concept of the "Friday night death slot" has haunted the television industry for decades, but is it still a thing today in the streaming era?.

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