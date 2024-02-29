В атмосфере Земли не хватает огромного количества ксенона, и ученые не знают куда он делся

В нашей атмосфере содержится около 10 процентов ксенона, который должен там быть. Где всё остальное? Метеориты, падавшие на нашу планету на протяжении многих лет, принесли с собой загадку: оказывается, в атмосфере Земли не хватает большого количества ксенона.