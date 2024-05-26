Суперуниверсалы Audi RS 4 Avant и BMW M3 Touring устроили километровую гонку

Сегмент «заряженных» универсалов достаточно скромный, но каждая модель, которая в нём представлена, представляет собой продукт высокого инжиниринга — готовый в любой момент поучаствовать в гонке по прямой.
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