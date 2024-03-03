Глава ведомства поручил доложить о расследовании по факту причинения телесных повреждений подростку в Московской области В социальных медиа сообщается, что в деревне Доброволец в Талдомском городском округе Московской области между учащимися одной из школ возник конфликт, в результате чего ученик седьмого класса нанес однокласснику телесные повреждения различной степени тяжести.
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